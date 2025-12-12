В «Артишоке» Химок открыли две новые выставки
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В выставочном комплексе «Артишок» в подмосковных Химках открылись две новые выставки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Так, в экспозиции «Русская сказка на театральной сцене» представлены эскизы костюмов и декораций к постановкам XIX–XX веков, работы выдающихся художников, которые создавали сценическое оформление по мотивам сказок и другие материалы. Вторая выставка – «Зеркала Валери», посетители смогут увидеть более 30 авторских зеркал художницы Валерии Бесединой.
Посетить экспозиции можно до 2 февраля. Выставочный комплекс работает ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника.
