В детскую школу искусств Егорьевска закупят музыкальное оборудование на 6 млн рублей

В 2025 году в Егорьевскую детскую школу искусств закупят новое музыкальное оборудование на 6,3 млн рублей, включая музыкальные инструменты, мольберты, учебно-методические пособия и интерактивные панели, ремонт и оснащение школ искусств в регионе проходят в рамках Народной программы «Единой России» и федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

«Средства выделены из федерального, регионального и муниципального бюджета. Уже приобретен рояль «Соната» и четыре пианино. Рояль установлен в актовом зале школы, а пианино используются на индивидуальных занятиях в учебных классах», — рассказал председатель Совета депутатов Егорьевска, заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Михаил Лавров.

По его словам, для художественного отделения приобрели 50 мольбертов с полками для инструментов и стаканчиков. Помимо этого, планируется поставка трех интерактивных панелей, учебно-методических и интерактивных пособий и пианино.

На данный момент в школе обучаются 860 детей, им доступны инструментальное, хореографическое, художественное, театральное направления, а также направление раннего эстетического развития.

