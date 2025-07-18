В Домодедове прошел форум, посвященный возможностям применения ИИ в волонтерской деятельности

В Домодедово в рамках цикла форумов, организованных Министерством информации и молодежной политики Московской области, прошла встреча с активистами регионального движения «Волонтеры Подмосковья», участниками стали более 100 волонтеров из Подольска, Домодедово, Чехова, Серпухова, Ступино, Каширы, Коломны, Зарайска и Серебряных Прудов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ежедневно наши активисты сталкиваются с новыми вызовами, они максимально вовлечены во все важные задачи в регионе и стране. Чтобы помочь ребятам успешно справляться со всем этим, мы проводим окружные форумы», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках встречи для них организовали сессию «Искусственный интеллект в жизни волонтера: как технологии помогают творить добро», на которой выступила бизнес-тренер, модератор и лектор общества «Знание» Наталья Черных. Участники узнали о том, как использовать искусственный интеллект в своей деятельности, в том числе при сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

«Мне очень нравится приезжать на форумы „Волонтеров Подмосковья“! Это отличная возможность встретиться с другими волонтерами, обменяться опытом и идеями», — поделилась Полина Маркушева из Домодедово.

Кроме того, волонтеры приняли участие в командообразующей игре «Самый умный. Самый добрый». Победу одержали представители Чехова.

Напомним, что в Подмосковье волонтеры могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов. Размер выплаты в области составляет до 250 тыс. руб. при возникновении страхового случая на территории региона. Подробности о других мерах поддержки здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.