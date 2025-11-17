В Электростали организовали финал «Подмосковного Хакатона»

В Электростали на базе Центра дополнительного образования для детей прошел финальный этап областных соревнований «Подмосковный Хакатон», в нем приняли участие более 50 юных инженеров и программистов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Они соревновались в номинациях «Игры и приложения», «ПО будущего», «Умные устройства» и «Умный город». Им предстояло разработать образовательные и развлекательные игры, интерактивные приложения, программное обеспечение с использованием современных технологий. В ведомстве уточнили, что состязания в том числе проводятся для развития технических и проектных компетенций обучающихся и практической работы над реальными кейсами от компаний-партнеров.

