В финале конкурса «Родная игрушка» будет участвовать 501 концепция от Подмосковья
Более 500 заявок от Подмосковья прошло в финал конкурса «Родная игрушка»
Фото: [Медиасток.рф]
В финальный этап всероссийского конкурса «Родная игрушка» прошла 501 концепция от авторов из Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
В ведомстве отметили, что Подмосковье стало одним из лидеров в ЦФО по числу заявок, допущенных до экспертной оценки.
В общей сложности на конкурс поступило свыше 28 тыс. заявок со всей России. Больше всего заявок было подано в номинации «Сюжетно-образная игрушка».
В каждой номинации конкурса будут определены до 45 лучших работ. Итоги конкурса подведут 3 марта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки региональных предприятий, которые занимаются производством товаров для детей.