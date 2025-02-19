В финале конкурса «Родная игрушка» будет участвовать 501 концепция от Подмосковья

В финальный этап всероссийского конкурса «Родная игрушка» прошла 501 концепция от авторов из Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В ведомстве отметили, что Подмосковье стало одним из лидеров в ЦФО по числу заявок, допущенных до экспертной оценки.

В общей сложности на конкурс поступило свыше 28 тыс. заявок со всей России. Больше всего заявок было подано в номинации «Сюжетно-образная игрушка».

В каждой номинации конкурса будут определены до 45 лучших работ. Итоги конкурса подведут 3 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки региональных предприятий, которые занимаются производством товаров для детей.