В Химках для активных долголетов организовали танцевальный вечер

В парке имени Величко в Химках для участников «Активного долголетия» организовали творческий вечер — дискотеку под открытым небом, а также тематические игры и развлечения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Исполняющая обязанности начальника клуба «Активное долголетие» в Химках Анастасия Хаврик отметила, что в рамках клуба пенсионеры могут интересно и полезно проводить время. Для них проводят экскурсии в другие города, теплоходные прогулки, занятия на свежем воздухе, курсы компьютерной грамотности и не только.

В пресс-службе уточнили, что для участия в проекте можно позвонить по телефону: 8 (495) 572-65-14 или прийти по адресу: улица Кирова, 24, 1 этаж Северной трибуны стадиона «Арена Химки».

