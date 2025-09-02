В Химках для детей организовали праздник под открытым небом

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках для детей прошел праздник под открытым небом, его организовали в одном из дворов на проспекте Мельникова в честь начала нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Для местных жителей подготовили призовые аттракционы, зону с настольными играми, выступления аниматоров. Дети приняли участие в командных эстафетах, поиграли в дартс, попрыгали на батутах и не только. Для всех желающих подготовили попкорн, горячий чай и другие угощения.

В пресс-службе уточнили, что организаторами выступили местные предприниматели, помощь в этом оказали представители «Волонтеров Подмосковья».

