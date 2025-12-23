В Химках для детей проведут новогодние представления

В Химках для детей организуют новогодние представления, они состоятся во вторник, 23 декабря, во дворах разных микрорайонов округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Для гостей подготовят праздничные программы с играми, конкурсами, встречами с Дедом Морозом и Снегурочкой. Так, например, мероприятия уже прошли в микрорайоне Сходня – во дворе 2-го Чапаевского переулка дети и родители приняли участие в играх и получили сладкие подарки.

«Новогодняя пора – это время, когда особенно важно, чтобы дети чувствовали внимание и заботу. Такие праздники во дворах дают возможность порадовать ребят рядом с домом и создать для них настоящее ощущение волшебства», – сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Праздничные мероприятия проходят в рамках акции «Новый год во дворе» при поддержке партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+