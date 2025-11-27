В Химках для школьников провели мастер-класс по управлению дронами

«Химкинская Федерация «Дрон» провела вводное занятие по пилотированию летательными аппаратами для учеников школы №8 имени Матвеева в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Воспитанники Дома юного техника «Интеграл» рассказали о возможности современных беспилотников, а также провели для школьников мастер-класс. В рамках занятия участники узнали о разных профессиях, связанных с беспилотными летательными аппаратами, а также смогли самостоятельно выполнить первые пробные полеты.

«Мы стремимся дать детям возможность познакомиться с современными технологиями не в теории, а на практике. Сегодня дроны – это не просто увлечение, а путь в серьезные и востребованные профессии», – отметила директор школы №8 Ольга Игнатьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.