В Химках для школьников провели новогодний праздник

В Химках во дворе школы № 1 организовали новогодний праздник для детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Гостей ждали игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, хоровод вокруг праздничной ели и фотосессия. Мероприятие организовали при поддержке партии «Единая Россия» в рамках городской программы «Успех V единстве поколений».

«Такие праздники дарят детям радость и ощущение новогоднего чуда. Важно, чтобы ребята чувствовали заботу и внимание, а дворовые встречи объединяли семьи и соседей», – отметила директор школы №1, депутат Галина Болотова.

