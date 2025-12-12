В Химках для студентов провели «Урок мужества»

В филиале «Ракетно-космическая техника» МАИ в Химках состоялся «Урок мужества», в рамках которого им рассказали об управлении беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

Участники смогли попробовать управлять беспилотниками, приняли участие в мастер‑классе по оказанию первой помощи в экстремальных условиях. В качестве спикера перед ними выступил майор сухопутных войск в запасе и заместитель директора спортивной школы ДЮТ «Интеграл» имени академика П. Д. Грушина Сергей Вересняк.

«Ребятам нужно узнавать о героях, которые помогают, которые поддерживают нашу страну, которые являются настоящим примером для нынешней современной молодежи», — поделилась Анна Лисак, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.