В Химках для жителей Левобережного провели выездную администрацию

В Левобережном на территории 29-й школы организовали выездную администрацию для жители Химок, в рамках нее на их вопросы ответили сотрудники администрации, территориальных управлений и депутаты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

В ходе встречи специалисты профильных служб приняли 46 обращений химчан, все они были зарегистрированы, их исполнение взяли под контроль.

«Мне нравится, что не надо никуда ехать, писать, звонить, обращаться на разные цифровые площадки. Здесь я могу вживую увидеть заместителя или начальника той профильной структуры, к которой обращаюсь. Я очень доволен, что в моем родном городе существует такой формат», — поделился житель Андрей Михайлов.

Следующую выездную администрацию на тему образования проведут в округе во вторник, 19 августа, она пройдет в школе «Триумф».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проконтролировал ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.