В Химках для жителей организовали программу «Парки, сказки, торжество»

В парке Толстого в выставочном комплексе «Артишок» Химок для жителей организовали праздничную программу «Парки, сказки, торжество». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Посетителей ждали квесты, мастер‑классы, парад Дедов Морозов, анимационная программа, конкурсы. Для них также работали фотозона «Елка желаний», сказочная мастерская «Щелкунчик и Мышиный король» и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.