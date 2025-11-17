В Химках для жителей провели встречу, посвященную «Дороге жизни»
Встречу, посвященную «Дороге жизни», провели в Химках
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в одном из предприятий города состоялась встреча, посвященная «Дороге жизни» — единственному маршруту, который связывал блокадный Ленинград с другими частями СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева подчеркнула, что участники мероприятия отдали дань мужеству людей, которые ценой собственной жизни спасали целый город. «Дорога жизни» стала главным фактором, который позволил Ленинграду выстоять в блокаде, длившейся 872 дня.
«Сохранение исторической памяти — это не просто уважение к прошлому, но и важный инструмент формирования гражданской ответственности. Только сохраняя правду о тех событиях, общество способно противостоять искажению фактов и укреплять взаимное доверие», — отметила депутат Юлия Ишкова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.