В Химках дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта на улице 9 Мая

В Химках продолжается капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая, дорожники демонтировали изношенное покрытие проезжей части, установили бордюрный камень, заменили люки и дождеприемники и теперь приступили к работам по укладке верхнего слоя асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

Специалисты также выполняют благоустройство пешеходных дорожек. На заключительном этапе ремонта они установят новые дорожные знаки и нанесут разметку, общая протяженность работ составит более 3 км.

В пресс-службе добавили, что аналогичные работы ведутся на улице Центральной в микрорайоне Подрезково, на Молодежной в Новых Химках, а также в квартале Терехово-Ивакино, все они будут завершены до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.