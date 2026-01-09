В Химках дворников задействовали для уборки снега

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Дворники убирают снег во всех микрорайонах городского округа Химки, для борьбы с последствиями ночного циклона задействовали более 400 специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

Снег убирают во дворах, местах массового скопления людей, на подходах к остановкам, лестницах. В сообщении добавили, что снегопад продолжается, поэтому работа будет идти в круглосуточном режиме.

