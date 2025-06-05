В Химках Госавтоинспекция провела рейды о правилах безопасности на дорогах

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Сотрудники Госавтоинспекции Химок провели рейды, в ходе которых жителям напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

Тематические мероприятия проходят ежедневно в разных микрорайонах округа. В ходе них с водителями и пешеходами проводятся разъяснительные беседы. Так, в рамках акции «Детское кресло» инспекторы напомнили о необходимости использовать детское удерживающее устройство. Инспекторы вручают водителям информационные листовки, детям – светоотражающие аксессуары.

Помимо этого, сотрудники ДПС напоминают автолюбителям о запрете езды в состоянии опьянения в ходе профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель». Среди других акций – «Безопасный двор», «Ремень безопасности», «Мото», «Операция СИМ» и так далее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.