В Химках юниорская сборная России по фигурному катанию откроет сезон

Юниорская сборная России готовится к новому соревновательному сезону, она представит свои короткие и произвольные программы на льду учебно-тренировочного центра «Новогорск» в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Так, юноши откроют контрольные прокаты 11 августа и выступят с короткой программой, 12 августа — с произвольной. Поле этого состоятся прокаты девушек.

«Для Химок большая честь принимать у себя юниорскую сборную России по фигурному катанию. Мы рады, что именно в Химках юные таланты готовятся к новым победам. Желаю всем спортсменам удачи и ярких выступлений!» – отметила депутат Татьяна Кавторева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.