В Химках к отопительному сезону подготовили более 40 котельных

В Химках в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону провели комплекс подготовительных мероприятий в 42 котельных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

В рамках подготовки специалисты провели диагностику, ремонт, чистку, наладку и проверку всех систем и компонентов котельной — котлов, теплообменников, трубопроводов, автоматики, газового оборудования и систем водоподготовки. Кроме того, на 80 центральных тепловых пунктах города провели гидравлические испытания в целях проверки прочности и герметичности оборудования и трубопроводов.

В округе продолжается активная фаза работ, которые ведет «ТСК Мосэнерго» в рамках инвестиционной программы. После полного их завершения на участках будет проведено благоустройство. В общей сложности в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосети, качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, где проживают более 200 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.