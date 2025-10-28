В Химках ко Дню народного единства подготовили интерактивную композицию

В Химках в выставочном комплексе «Артишок» открыли интерактивную композицию «Ткань единства: нити общей судьбы», приуроченную ко Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В центре экспозиции расположили бело-сине-красный клубок ниток, из которых складывается флаг России, что символизирует связь между прошлым и настоящим государства, культурное единство и диалог между народами. Кроме того, там представлены панели с цитатами известных людей в истории страны, рисунки юных химчан и интерактивный экран.

«В преддверии Дня народного единства особенно важно помнить о том, что сила России заключается в ее многообразии, в уважении к культуре и традициям каждого народа», — прокомментировала депутат Химок Татьяна Кавторева.

