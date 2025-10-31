В Химках ко Дню народного единства состоится концерт «Песни народов мира»
Концерт «Песни народов мира» организуют в Химках ко Дню народного единства
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Химки]
В воскресенье, 2 ноября, в Химках проведут музыкальный концерт «Песни народов мира», приуроченный ко Дню народного единства, с творческими номерами в выставочном комплексе «Артишок» выступит вокальный коллектив Дворца культуры «Родина». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.
Мероприятие проведут в выставочном комплексе «Артишок» по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, 2а, начало — в 15:00.
«Приглашаю всех на праздничный концерт. Подобные мероприятия помогают нам сохранить и приумножить богатое многонациональное культурное наследие России, а также объединяют людей разных традиций», – поделилась депутат Юлия Мамай.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 0+