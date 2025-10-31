В Химках ко Дню народного единства состоится концерт «Песни народов мира»

В воскресенье, 2 ноября, в Химках проведут музыкальный концерт «Песни народов мира», приуроченный ко Дню народного единства, с творческими номерами в выставочном комплексе «Артишок» выступит вокальный коллектив Дворца культуры «Родина». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.