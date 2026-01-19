В Химках коммунальщики проведут уборку снега

В понедельник, 19 января, коммунальные службы Химок продолжают работы по очистке дворовых территорий, проездов, тротуаров и кровель от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Работы проходят во всех микрорайонах округа. Так, например, в Новых Химках расчистку территорий проведут по адресу ул. 9 Мая, 4а, к.3; д. 21, к.1; 18Б, ул. Бабакина, 3, 4, проспект Мельникова, 21/1, 25, 27, 29, ул. Молодежная, 6, 8, 10 и не только, в Старых Химках – проспект Мира, 5, ул. Германа Титова, 4, ул. 8 Марта, 2 и так далее. Уборка также пройдет в микрорайонах Сходня–Фирсановка, Подрезково, Левобережный, Луневское, Кутузовское.

В работах задействованы сотни дворников и более 30 единиц спецтехники: комбинированные дорожные машины, тракторы и мини-погрузчики. Задать вопросы по уборке снега можно по телефону единой горячей линии администрации: + 7 (495) 793-01-01.

