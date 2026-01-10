В Химках коммунальщики проведут уборку снега во всех микрорайонах

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Коммунальные службы городского округа Химки продолжают уборку снега во всех микрорайонах города, работы проводятся в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

По городу курсирует специализированная техника – тракторы, мини-погрузчики, самосвалы, комбинированные дорожные машины. Они расчищают пространство на улицах, во дворах и на проезжей части. Кроме того, специалисты приводят в порядок пешеходные зоны и скверы, подходы к остановкам и социальным объектам.

Жителей призвали осторожно передвигаться по улицам и по возможности отказаться от дальних поездок. В случае экстренной ситуации нужно позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.