В Химках коммунальщики проведут уборку снега

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Коммунальные службы Химок продолжают уборку территорий от снега, в работе задействованы более 130 дворников и 50 единиц специализированной техники — они очищают улицы и общественные пространства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В составе техники — комбинированные дорожные машины, тракторы и мини-погрузчики. Прежде всего уборку проводят на приоритетных маршрутах, к ним относятся пешеходные зоны и скверы, дороги общего пользования, подходы к остановкам и социальным объектам. Кроме того, сотрудники управляющих компаний убирают дворы и подъезды к контейнерным площадкам.

Жителям напомнили, что по вопросам уборки снега можно обратиться по телефону единой горячей линии администрации + 7 (495) 793-01-01.

