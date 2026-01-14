В Химках коммунальщики проведут уборку территорий от снега

Коммунальные службы Химок продолжают работы по расчистке территории после снегопадов, они убирают снег с проезжей части, тротуаров, внутридворовых проездов и подъездов к контейнерным площадкам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

Накануне работы прошли в Сходне, Старых и Новых Химках, Подрезково, Левобережном, поселениях Луневское и Кутузовское, специалисты расчистили более 100 дворов, подъездные пути и пешеходные зоны. В среду, 14 января, к уборке привлекли 130 дворников и 32 единицы техники. Они уберут снег с улиц, тротуаров и проездов в жилых кварталах.

«Основной акцент — на расчистке подъездных путей к социальным объектам и пешеходных зон. Важно не допустить образования наледи. Совместно с управляющими компаниями и МБУ «ОГХ» разработали план мероприятий по ликвидации снежной стихии. Цель плана — оперативная и качественная уборка всех территорий», — отметила ВРИП главы городского округа Химки Инна Федотова.

Жителей призвали по возможности освобождать парковки от личного транспорта, чтобы коммунальщики могли быстрее и качественнее провести уборку. Напомним, что задать вопросы по уборке можно через единую горячую линию администрации: +7 (495) 793-01-01.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.