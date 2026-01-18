В Химках коммунальщики провели уборку частного сектора Фирсановки и Клязьма-Старбеево от снега

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Коммунальные службы Химок провели ночную уборку частного сектора Фирсановки и Клязьма-Старбеево от снега, в работах задействовали 15 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Специалисты расчистили подъезды к контейнерным площадкам, где есть трудности передвижения крупной техники для вывоза мусора, а также привели в порядок дороги и проезды. Снег вывезли на специализированные площадки. Коммунальщики также обработали дороги и тротуары противогололедными материалами для безопасности жителей.

Жителям напомнили, что задать вопросы по уборке снега можно через единую горячую линию администрации: +7 (495) 793 01 01.

