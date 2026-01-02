В Химках коммунальщики расчистят дворы и городские пространства от снега

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Коммунальные службы Химок устраняют последствия снегопада, работы проходят во дворах и городских пространствах при участии спецтехники — дороги обрабатывают пескосоляной смесью, чтобы снизить риск гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В первую очередь специалисты расчищают автомобильные дороги, тротуары и пешеходные зоны, в особенности лестницы, крутые подъемы и спуски, наклонные участки дороги.

Жителям округа напомнили, что задать вопросы по уборке снега можно через горячую линию администрации: +7 (495) 793-01-01.

