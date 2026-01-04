В Химках коммунальщики расчистят остановки общественного транспорта от снега

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Коммунальные службы Химок расчищают остановки общественного транспорта от снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Они проводят уборку снега на всех городских территориях. Дворники расчищают посадочные площадки и подходы, чтобы обеспечить безопасный и комфортный проход для пассажиров. Кроме того, работы ведутся на тротуарах и пешеходных маршрутах.

Жителям округа напомнили, что обратиться по вопросам, связанным с уборкой снега, можно на горячую линию администрации по телефону: +7 (495) 793-01-01.

