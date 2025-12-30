В Химках коммунальщики расчистят улицы от снега

Коммунальные службы Химок проводят расчистку улиц, дворов и общественных пространств от снега, в работах задействованы более 300 дворников и свыше 50 единиц специализированной техники — тракторы, комбинированные машины и мини-погрузчики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Прежде всего снег убирают с дорог, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к остановкам общественного транспорта и социальным объектам. Управляющие компании убирают дворы, проходы к домам и подъезды к контейнерным площадкам, а также участки с интенсивным движением людей.

Жителям напомнили, что по вопросам уборки снега можно обратиться на единую горячую линию администрации по номеру телефона: +7 (495) 793-01-01.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.