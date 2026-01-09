В Химках коммунальщики устранят последствия снегопада

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Коммунальные службы городского округа Химки устраняют последствия сильного снегопада, который начался в ночь на пятницу, 9 января, на борьбу с результатом мощного циклона «Фрэнсис» вышли более 90 единиц спецтехники и 410 дворников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

Специалисты расчищают дороги, подъезды к остановкам, подходы к социальным объектам. Кроме того, сотрудники управляющих компаний убирают снег на дворовых территориях. Работы проходят в круглосуточном режиме.

Жителей и гостей округа призвали соблюдать осторожность во время движения. В случае возникновения экстренных ситуаций им посоветовали звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.