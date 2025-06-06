В Химках мусульмане отметят Курбан-байрам

В Химках мусульмане отмечают Курбан-байрам — один из главных религиозных праздников, посвященных окончанию хаджа, традиционную коллективную молитву провели на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

«Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-байрам. Этот великий день напоминает нам о важности жертвенности и взаимоподдержки в обществе. Пусть в ваших семьях царят мир, радость и согласие, а вера приносит крепость духа и вдохновение на добрые поступки!» — сказал депутат Химок Артур Каримов.

Праздничную молитву провели 6:30, после этого имам-хатыб произнес проповедь. Согласно традиции, в этот день совершается жертвоприношение. Мясо передадут нуждающимся и подадут к праздничному столу для родных и близких.

В пресс-службе напомнили, что Курбан-байрам празднуют через 70 дней после Ураза-байрама — на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа.

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