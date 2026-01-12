В Химках на горнолыжной базе «Родина» прошла горнолыжная гонка

В Химках на горнолыжной базе «Родина» прошли соревнования горнолыжного отделения спортивной школы по зимним видам спорта, приуроченные к Рождеству, его участниками стали около 50 юных горнолыжников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В слаломе выступили как начинающие спортсмены, так и обладатели спортивных разрядов в возрасте от 7 до 14 лет. Главный судья соревнований Ольга Дьякова подчеркнула, что популярность горных лыж растет. По ее словам, вслед за детьми на склоны выходят и родители.

