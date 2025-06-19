В Химках наполовину завершили строительство воспитательно-образовательного комплекса
Стройготовность воспитательно-образовательного комплекса в Химках превысила 50%
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках в микрорайоне Новогорск продолжается строительство нового воспитательно-образовательного комплекса, стройготовность объекта превысила 50%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.
Строители в Химках выполняют кровельные, кладочные и штукатурные работы, монтаж системы отопления и не только.
«Вместе с коллегами и депутатами Совета депутатов держим вопрос строительства данного учреждения на особом контроле», – отметила глава Химок Елена Землякова.
Специалисты завершат строительные работы, после чего приступят к отделке помещений, подключению коммуникаций и инженерных систем, а также благоустройству прилегающей территории.
Площадь комплекса составит 5,5 тыс. кв. м, там разместят начальную школу на 100 учеников и детский сад на 170 мест.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.