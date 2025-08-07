В Химках обновят входную группу парка Толстого

В Химках рабочие обновят входную группу парка имени Толстого, изначально в ходе благоустройства планировалось провести устройство главной входной группы с сохранением кирпичной стены с мозаикой, однако специалисты ООО «Архитектурное бюро „Точка“» провели обследование и выявили, что стена-основание для мозаики находилась в разрушающемся состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

В сообщении уточнили, что восстановление мозаичного рисунка после демонтажа было бы невозможно. В связи с этим МБУ «Объединенное городское хозяйство» и «Объединенная дирекция парков» приняли решение отказаться от сохранения разрушающейся стены и разработать новое решение по устройству главной входной группы в парк. Мозаичные фрески заменит новое панно с портретом Льва Николаевича Толстого, работы пройдут в рамках второго этапа благоустройства зоны отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.