В Химках определили лучших кадетов Подмосковья

В Химках в школе «Лига первых» провели областной патриотический конкурс «Сыны Отечества», в котором приняли участие 69 команд кадетов из 24 округов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В борьбе за звание лучших кадетов им пришлось продемонстрировать свои навыки в различных военно-прикладных дисциплинах. Так, они разбирали и собирали автомат Калашникова, соревновались в стрельбе, надевании противогаза и не только. С напутственными словами к кадетам обратились начальник Управления по образованию Химок Юрий Кандалов и главный специалист Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Надежда Обухова.

