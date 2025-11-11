В Химках организовали концерт для сотрудников полиции

Фото: [Администрация г.о. Химки]

В Химках в Доме культуры «Фирсановка» организовали праздничный концерт в честь профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел, его также посетили активные жители и почетные гости, в том числе муниципальный депутат Руслан Шаипов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.

«Такие концерты – это не только возможность сказать спасибо нашим полицейским, но и прекрасный повод для жителей собраться вместе, почувствовать наше единство и сплоченность. Это очень важно для нашего города», – отметил Руслан Шаипов.

Для зрителей подготовили выступления творческих коллективов, лекции об истории правоохранительных органов и их профессиональном празднике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  подчеркнул  важность культурных событий для жителей Подмосковья.

