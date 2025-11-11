В Химках организовали творческий вечер Аркадия Газаряна

В Доме культуры «Контакт» в Химках состоялся творческий вечер заслуженного летчика-испытателя РФ, полковника в отставке, ветерана боевых действий и музыканта Аркадия Газаряна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Для гостей подготовили лекцию о химчанине, а также культовые и авторские джазовые композиции. В числе зрителей была и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

«Каждый выход Аркадия Рафаэловича на сцену – это уникальный момент соприкосновения с живой историей страны. Он не просто исполняет музыку – он проживает ее здесь и сейчас, и этим щедро делится с залом. Мы гордимся тем, что такие люди – среди нас», – подчеркнула директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.

