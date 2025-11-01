В Химках организовали выездную администрацию в Фирсановке
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В микрорайоне Фирсановка городского округа Химки по адресу: улица Речная, дом 20 (Дворец культуры «Родина») проходит выездная администрация, она продлится до 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.
Желающие могут встретиться профильными специалистами и получить консультации по вопросам здравоохранения, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства, безопасности и не только. Кроме того, жители могут предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн.
