В Химках организуют День открытых дверей в колледже «Подмосковье»

В субботу, 18 октября, с 11:00 до 14:00 в Химках в колледже «Подмосковье» проведут День открытых дверей для абитуриентов, им расскажут о работе колледжа, программах обучения и условиях поступления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для будущих студентов подготовят квесты и мастер-классы по кулинарному искусству, парикмахерскому делу, медицинским навыкам, а также встречи с работодателями и экспертами и не только. Они также смогут задать свои вопросы руководству и представителям колледжа и пообщаться со студентами. Встреча пройдет в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в корпусе № 8 по адресу: Березовая аллея, дом 1.

