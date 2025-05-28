В Химках организуют мероприятия в честь героев народного сопротивления

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В пятницу, 30 мая, в Химках на базе лицея № 21 пройдет ряд патриотических мероприятий ко Дню создания Центрального штаба партизанского движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Жителей и гостей ждут тематические встречи, памятные акции и открытые уроки. В рамках тематического урока участники узнают об истории подпольной борьбы и героизме мирных жителей в то время.

«Центральный штаб партизанского движения был центром силы и решимости, откуда шла невидимая, но решающая борьба за свободу страны. Знать об этом — значит понимать, как рождалась победа», — подчеркнул председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

Помимо этого, в этот день на спортивной площадке деревни Юрлово проведут патриотическую акцию «Вальс Победы».

Мероприятия пройдут в рамках патриотической программы. Депутат Химок Руслан Шаипов добавил, что в ходе ее реализации для жителей провели уже более 1 тыс. культурных мероприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.

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