В Химках организуют Всероссийскую ярмарку трудоустройства

В Химках на территории торгового центра «Мега» в среду, 25 июня, проведут Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей», в рамках которой представители крупных подмосковных компаний и предприятий предложат соискателям актуальные вакансии в различных сферах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.

Участниками мероприятия также станут представители научно-производственных объединений и предприятия Химок, в том числе НПО «Энергомаш», НПО Лавочкина, МКБ «Искра», МКБ «Факел», «Химкиэлектротранс» и не только. Для гостей также подготовят профессиональные консультации, мастер-классы и выступления экспертов в сфере развития карьеры и профориентации. Для участия нужно пройти регистрацию по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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