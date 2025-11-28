В Химках откроют каток на улице Панфилова

В Химках на улице Панфилова, вблизи домов №12 и №15, в выходные откроют каток с искусственным льдом площадью 1,3 тыс. кв. м, если позволят погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Посетителям будут доступны теплые раздевалки, пункт проката и заточка коньков. Площадка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

В сообщении добавили, что с 1 декабря в регионе стартует новый сезон проекта «Зима в Подмосковье», в рамках него в округе будут работать более 20 ледовых площадок, главная из них — «Театральный каток» — будет находиться в сквере «Юбилейный».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.