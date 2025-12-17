В Химках открыли фотовыставку, посвященную памяти Антона Волошина

В Химках в многофункциональном социальном комплексе «Восход» прошло патриотическое мероприятие, посвященное памяти химкинского журналиста и работника МСК «Восход» Антона Волошина, который погиб при исполнении профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутат Химок Глеб Демченко уточнил, что мероприятие прошло в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Участникам рассказали о вкладе, который журналисты вносят в развитие общества, о дне, когда на юго-востоке Украины погибли российские журналисты: фотокорреспондент Андрей Стенин, оператор Анатолий Клян, корреспондент Игорь Корнелюк и химкинский журналист Антон Волошин. Все они посмертно были награждены орденом Мужества.

«Подобные мероприятия наглядно показывают нам: вот она — цена правды, чья-то жизнь. Поэтому особенно важно сохранять историческую память и передавать ее из поколения в поколение», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

