В Химках открыли интерактивную инсталляцию ко Дню народного единства

В Химках в выставочном комплексе «Артишок» открыли интерактивную композицию «Ткань единства: нити общей судьбы», приуроченную к празднованию Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

В композицию вошли панели с цитатами выдающихся людей в истории России, а также рисунки юных химчан. Для посетителей также установили интерактивный экран, на котором можно узнать об истории праздника, исторических личностях нашей страны и авторах рисунков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+