В Химках отметят День добровольца Подмосковья

В Химках волонтеров поздравили с Днем добровольца Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

В сообщении подчеркнули, что всех активистов отличает желание заботиться о других. В округе в течение пяти лет развивается региональное движение «Волонтеры Подмосковья», к нему присоединились более 4 тыс. человек. Это событийные волонтеры, которые помогают в организации фестивалей и концертов, спортивные — помощники на соревнованиях, экологические — защитники природы. Кроме того, есть социальные волонтеры, помогающие в трудной ситуации.

Присоединиться к движению можно через платформу «Добро.рф» или «Волонтеры Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.