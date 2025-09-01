В Химках отметят семилетие выставочного комплекса «Артишок»

Выставочному комплексу «Артишок» в Химках исполнилось семь лет, его открыли в парке имени Толстого 1 сентября 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

За последние два года там организовали более 120 выставок и свыше 100 мероприятий, включая групповые и персональные выставки химкинских и подмосковных художников, графиков, скульпторов и фотографов. Экскурсии в среднем посещают более 5 тыс. человек.

«Для посетителей комплекса проводят тематические встречи, концерты при свечах, встречи с художниками и экскурсии в темноте. Площадка стала открытой для начинающих художников, артистов и музыкантов. Со среды по пятницу проводим бесплатные мастер-классы для детей», — отметил директор выставочного комплекса «Артишок» Игорь Краснов.

Помимо этого, выставочный комплекс сотрудничает с разными музеями страны. Так, здесь организовали совместные выставки с государственным музеем Высоцкого, музеем космонавтики, Калининградским музеем янтаря и не только.

