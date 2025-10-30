В Химках почти завершили строительство моста через реку Клязьму

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках завершается строительство моста через реку Клязьму вблизи ЖК «Город Набережных», стройготовность объекта достигла 90%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

Рабочие завершили асфальтирование двухполосной дороги, после этого они приступят к демонтажу временного моста. Протяженность моста составит 40 м, ширина — 4 м, ширина пешеходной зоны — 1,4 м. На нем установят перила и металлические барьерные ограждения, прилегающую территорию — благоустроят.

Мост позволит улучшить транспортную доступность жителей Старых Химок, работы завершат до конца 2025 года.

