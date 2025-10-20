Воспитанники театральной студии «Страна развлечений» из Дома культуры «Контакт» в Химках покажут экспериментальный спектакль «Что они о нас думают?», премьера состоится во вторник, 21 октября, в 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках спектакля актеры будут произносить монологи от лица предметов, растений, животных и насекомых. Руководитель студии Николай Алексеев предложит зрителям поразмышлять, что было бы, если бы окружающие нас вещи, насекомые, животные могли говорить. Вход свободный.

* Возрастное ограничение 12+