В Химках пройдет баскетбольный «Кубок Чебурашки»

В воскресенье, 18 января, в баскетбольном центре «Химки» (улица Кирова, владение 27) с 9:30 до 15:00 будет проходить благотворительный турнир по баскетболу 3×3 «Кубок Чебурашки», в нем примут участие 100 ребят из 14 социальных учреждений разных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие посетят призеры Олимпийских игр, медиабаскетболисты, титулованные данкеры, чемпионы Медиа Лиги, Кубка России и Молодежной Лиги ВТБ. Гостей также ждут мастер‑классы по шахматам и фехтованию, уроки плетения браслетов и росписи шопперов, тир, аквагрим и «Мастерская желаний».

Организатором соревнований выступает благотворительный фонд «Лада». Они направлены на оказание помощи ребятам, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

