В Химках пройдет баскетбольный турнир памяти Александра Петренко

В Химках в Баскетбольном центре с 19 по 21 сентября будет проходить турнир в честь капитана баскетбольного клуба «Химки» Александра Петренко, в нем примут участие четыре команды Суперлиги — «Химки», «Тамбов», «Университет-Югра» и «Динамо» из Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В пятницу, 19 сентября, сыграют БК «Тамбов» — БК «Динамо» и БК «Химки» — БК «Университет-Югра», в субботу, 20 сентября, — БК «Университет-Югра» — БК «Динамо» и БК «Химки» — БК «Тамбов», в воскресенье, 21 сентября, — БК «Университет-Югра» — БК «Тамбов» и БК «Химки» — БК «Динамо». Вход свободный.

Турнир станет уже 13-м по счету. Первый раз игры прошли в 2007 году на первую годовщину смерти Александра Петренко, которого не стало в автомобильной катастрофе.

